WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

22.01.2026 22:29:52

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.819 Pkt - BASF und Wacker Neuson im Blick

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel stehen Wacker Neuson und BASF im Blick. Eine mögliche Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch die südkoreanische Doosan Bobcat ist vom Tisch. Der Konzern teilte am Abend mit, dass die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen über eine mögliche öffentliche Übernahme oder den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung nicht fortgesetzt werden. Auf Tradegate brechen Wacker Neuson um 18 Prozent ein.

BASF hat 2025 weniger verdient als von ihm selbst und Experten erwartet. Das EBITDA vor Sondereinflüssen hat laut BASF bei 6,6 Milliarden Euro gelegen, teilte das Unternehmen mit. Die von BASF prognostizierte Bandbreite lag bei 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro, aber zuletzt vom Konzern noch ein Ergebnis am unteren Ende dieser Bandbreite erwartet worden. Analysten hatten 6,7 Milliarden Euro erwartet. Den Rückgang zum Vorjahr, als diese Kenngröße bei 7,2 Milliarden Euro gelegen hatte, begründete BASF mit niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten. Der Aktienkurs verliert rund 2 Prozent.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.819 24,856 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 16:30 ET (21:30 GMT)

