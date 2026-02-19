Instone Real Estate Group Aktie
WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80
|
19.02.2026 22:26:43
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.027 Punkte
DOW JONES--Die Bayer-Aktie hat sich am Donnerstag nachbörslich wenig verändert gezeigt bei rund 45,60 Euro, nachdem die Ratingagentur Fitch den Bonitätsausblick zwar gesenkt, das Rating "BBB" aber bestätigt hatte. Auch bei der Tui-Aktie tat sich kaum etwas. Hier hatte Fitch die Bonität "BB" bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick.
Instone Real Estate wurden auf Tradegate bei 9,99 Euro gesehen, nach 9,87 Euro zum Xetra-Handelsende. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend mitgeteilt, eine deutlich höhere Dividende ausschütten zu wollen als zunächst kommuniziert.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.027 25.044 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 19, 2026 16:27 ET (21:27 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!