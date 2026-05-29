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29.05.2026 22:22:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.076 Pkt - Ruhiger Wochenausklang
DOW JONES--Von einem ruhigen Wochenausklang sprach am Freitag ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine wichtigen Unternehmensmelungen gegeben. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.076 25.105 -0,1%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)
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