29.05.2026 22:22:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.076 Pkt - Ruhiger Wochenausklang

DOW JONES--Von einem ruhigen Wochenausklang sprach am Freitag ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine wichtigen Unternehmensmelungen gegeben. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.076 25.105 -0,1%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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