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02.06.2026 22:20:43
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.092 Pkt - Unauffälliges Geschäft
DOW JONES--Im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat sich am Dienstagabend nicht viel getan. Ein Händler von Lang & Schwarz begründete dies damit, dass handelbare Nachrichten - auch zu Einzelwerten - Mangelware gewesen seien.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.092 25.124 -0,1%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2026 16:21 ET (20:21 GMT)
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