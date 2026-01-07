SGT German Private Equity Aktie

SGT German Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMEV / ISIN: DE000A1MMEV4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 22:28:39

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.096 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch haben die Kurse geringfügig nachgegeben. An der Wall Street war es zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen, nachdem Dow-Jones-Index und S&P-500 zunächst noch neue Rekordstände erreicht hatten.

Die Nachrichtenlage war erneut äußerst dünn. Unter den Nebenwerten wurden Payments Group etwa 4 Prozent niedriger getaxt, nachdem das Unternehmen die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe angekündigt hatte. Auf die im November angekündigte Platzierung eigener Aktien will Payments Group nun verzichten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.096 25.122 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten