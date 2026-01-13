13.01.2026 22:26:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.384 Punkte

DOW JONES--Leicht negative Vorgaben der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas belastet. Die Nachrichtenlage war jedoch dünn; auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.384 25.421 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 16:26 ET (21:26 GMT)

