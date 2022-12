NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 14.470 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Dienstag sind die Kurse wieder etwas zurückgekommen, nachdem an der Wall Street die Gewinne zu bröckeln begannen.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Tui unbeeindruckt davon, dass der Touristikkonzern die Rückzahlung der während der Pandemie gewährten Staatshilfen bis Ende 2023 ankündigte.

In der dritten Reihe legten Va-Q-Tec bei Lang & Schwarz um 3,0 Prozent auf 25,00 Euro zu. Der Würzburger Spezialist für Thermoboxen bestätigte am Dienstagabend den Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung mit der schwedischen Beteiligungsgesellschaft EQT. Va-Q-Tec hatte schon am Freitag mitgeteilt, dass in Kürze ein Angebot von EQT in Höhe von 26,00 Euro je Aktie zu erwarten sei.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.470 14.498 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

