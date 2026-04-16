Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
16.04.2026 22:53:43
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.101 Pkt - Drägerwerk gesucht
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag stechen die Aktien von Drägerwerk positiv hervor. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal fortgesetzt und sieht sich Drägerwerk auf gutem Weg zu den Jahreszielen. Nach einem Rückgang im Vorjahreszeitraum ist der Umsatz von Dräger im ersten Quartal 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 6,9 Prozent (nominal: 3,5 Prozent) gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern kletterte deutlich auf 18 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingeknickt war. Auch der Auftragseingang legte nun zu. Die Drägerwerk-Vorzugsaktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 4,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.101 24.154 -0.2%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
April 16, 2026 16:54 ET (20:54 GMT)
22:53
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.101 Pkt - Drägerwerk gesucht (Dow Jones)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|97,60
|2,41%
