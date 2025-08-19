TAG Immobilien Aktie

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

19.08.2025 22:27:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.369 Pkt - TAG Immobilien schwächer

DOW JONES--Verluste an den US-Börsen haben die Kurse am Dienstag im nachbörslichen Handel leicht belastet.

TAG Immobilien gaben am Abend um 2,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung seiner 2031 fälligen Wandelschuldverschreibung angekündigt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.369 24.423 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)

14:27 TAG Immobilien Add Baader Bank
09:28 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
18.08.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
18.08.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

TAG Immobilien AG 15,05 -2,65% TAG Immobilien AG

