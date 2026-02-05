Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 22:27:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.439 Pkt - Bayer sehr fest

DOW JONES--Das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Donnerstagabend auf Bayer konzentriert. Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden die Titel 3,5 Prozent fester getaxt. Der Gerinnungshemmer Asundexian reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell und zwar um 26 Prozent, wie das Ergebnis einer Studie offenlegte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.439 24.491 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten