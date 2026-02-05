Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|
05.02.2026 22:27:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.439 Pkt - Bayer sehr fest
DOW JONES--Das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Donnerstagabend auf Bayer konzentriert. Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden die Titel 3,5 Prozent fester getaxt. Der Gerinnungshemmer Asundexian reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell und zwar um 26 Prozent, wie das Ergebnis einer Studie offenlegte.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.439 24.491 -0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
