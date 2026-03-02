NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck

DOW JONES--Beiersdorf hat seine Marge im vergangenen Jahr bei einem deutlich geringeren Umsatzwachstum als im Vorjahr leicht gesteigert und die Markterwartungen damit erfüllt. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern im besten Fall mit einem leichten Umsatzwachstum. Die Aktionäre sollen für 2025 wie für das Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie bekommen. Für das laufende Jahr plant Beiersdorf bestenfalls mit einem leicht steigenden Umsatz auf organischer Basis, im schlechtesten Fall mit einer Stagnation. Gleiches gilt jeweils für die Bereiche Consumer und Tesa. Außerdem hat der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 750 Millionen Euro aufgelegt. Die Beiersdorf-Aktie gab nachbörslich kräftig nach.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.592 24.672 -0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

