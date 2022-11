NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 13.645 Pkt - Bilfiger nach Zahlen volatil

FRANKFURT (Dow Jones)--Volatil hat die Bilfinger-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag auf die Ergebnisse für das dritte Quartal reagiert. Der Industriedienstleister hat den Umsatz zwar gesteigert, bei den Ergebniskennziffern wegen Sondereffekten aber deutlich verloren. Zudem wurde ein Programm zur Effizienzsteigerung beschlossen, um in der Verwaltung Arbeitsabläufe zu standardisieren, Strukturen zu vereinfachen, Kosten zu senken und zeitgleich Investitionen in die Aus- und Fortbildung der Belegschaft zu tätigen. Es werden bis Ende 2023 Einsparungen von rund 55 Millionen Euro realisiert. Die Aktie wurde nach einem volatilen Handel bei Lang & Schwarz wenig verändert getaxt.

Auch die Uniper-Aktie zeigte sich kaum bewegt. Das Unternehmen hat mit dem israelischen Energiekonzern NewMed Energy eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei der kurz- und langfristigen Lieferung von LNG und der Produktion von blauem und grünem Wasserstoff zu klären.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.645 13.689 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

