NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 15.056 Pkt - SAP ziehen an

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler hat am Mittwochabend mit Blick auf den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien auf SAP verwiesen; das Unternehmen hatte am späten Abend Drittquartalszahlen vorgelegt. Das Wachstum im Cloud-Geschäft hat wieder mehr Fahrt aufgenommen. Der DAX-Konzern bestätigte seine Wachstumsprognose für das Cloud-Geschäft im Gesamtjahr ebenso wie für den Konzern und den operativen Gewinn. Vor drei Monaten hatte SAP den Cloud-Ausblick leicht gesenkt. In einer ersten Reaktion wurde die Aktie 1,5 Prozent fester getaxt. "Das muss sich nun etwas einpendeln. Einiges war besser als erwartet, anderes aber auch schwächer", sagte der Marktteilnehmer.

Deutsche Börse wurden nach Zahlenausweis 0,2 Prozent höher gehandelt. Die Gesellschaft blieb auch im dritten Quartal auf Wachstumskurs. Sowohl Nettoerlöse wie auch Ergebnisse stiegen an, die Analystenprognosen wurde aber auf der Ergebnisseite verfehlt. Für das vierte Quartal erhöhte die Börse die Prognose für Nettoerlös und EBITDA.

Steico wartete nach neun Monaten auf Jahressicht mit durch die Bank schwächeren Geschäftszahlen auf, gleichwohl wurde die Margenprognose bekräftigt. Der Kurs wurde 1,8 Prozent fester getaxt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.056 15.095 -0,3%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

