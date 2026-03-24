24.03.2026 21:10:42

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 22.565 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien wurden am Dienstag keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten beobachtet. In der Breite ging es - gemessen am XDAX - um 0,3 Prozent nach unten, im Sog von im späten US-Aktienhandel leicht nachgebenden US-Indizes.

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XDAX* DAX Veränderung

21.08 Uhr 17.30 Uhr

22.565 22.637 -0,3%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 16:11 ET (20:11 GMT)

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