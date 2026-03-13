13.03.2026 21:27:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.380 Pkt - Kein auffälliger Einzeltitel

DOW JONES--Die Kurse deutscher Aktien haben am Freitagabend im nachbörslichen Handel mit den Abgaben an der Wall Street etwas nachgegeben. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Aktie mit Auffälligkeiten. Handelbare Nachrichten zu Einzelwerten seien zudem auch nicht aufgeschlagen.

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XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

23.380 23.447 -0,3%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 16:28 ET (20:28 GMT)

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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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