NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.529 Pkt - Sixt schwach

DOW JONES--In Ermangelung von Neuigkeiten hat sich am Donnerstagabend im nachbörslichen Aktienhandel kein deutscher Wert auffällig gezeigt, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Lediglich Sixt wurden nachrichtenlos 1 Prozent schwächer getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

23.529 23.590 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

