Sixt Aktie

Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723133 / ISIN: DE0007231334

12.03.2026 21:23:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.529 Pkt - Sixt schwach

DOW JONES--In Ermangelung von Neuigkeiten hat sich am Donnerstagabend im nachbörslichen Aktienhandel kein deutscher Wert auffällig gezeigt, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Lediglich Sixt wurden nachrichtenlos 1 Prozent schwächer getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

23.529 23.590 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)

