Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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04.05.2026 22:28:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.910 Pkt - Rheinmetall geben mit Zahlen leicht nach
DOW JONES--Von einem insgesamt sehr lebhaften nachbörslichen Handel berichtete am Montag ein Händler von Lang & Schwarz. Die Rheinmetall-Aktie reagierte leicht negativ auf Zahlen für das erste Quartal. In diesem ist der Konzern langsamer gewachsen als im außergewöhnlich starken Vorjahreszeitraum. Der Umsatz blieb ebenso wie der operative Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Die Marge erfüllte jedoch die Prognosen des Marktes. Der Konzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Er rechnet mit einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal, dank Auslieferungen im Segment Waffe und Munition. Die Aktie wurde bei recht geringen Umsätzen 1,6 Prozent tiefer getaxt.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.910 23.991 -0,3%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 04, 2026 16:28 ET (20:28 GMT)
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