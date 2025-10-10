10.10.2025 22:32:44

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.173 Pkt - Ausverkauf ebbt etwas ab

DOW JONES--"Anleger blieben auf der Verkäuferseite", sagte ein Händler von Lang & Schwarz mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend. Ein Wiederhochkochen der Sorgen vor einem globalen Handelskrieg nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China habe Anleger zu Verkäufern von Aktien gemacht. Mit gebremster Dynamik hielt der Verkaufsdruck nach Xetra-Schluss an. "Die Trump-Aussagen dienten als Auslöser des Ausverkaufs, aber alle wussten, dass es nach den Rekordständen einer Korrektur bedarf", ergänzte der Händler. Auffällige Einzelpapiere fanden sich keine, veräußert wurde querbeet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.173 24.241 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 16:33 ET (20:33 GMT)

