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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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19.05.2026 22:35:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.332 Pkte - Renk und Springer Nature schwächer

DOW JONES--In einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel haben die Kurse am Dienstag einen Teil ihrer Gewinne aus dem Xetra-Handel wieder abgegeben. Die US-Börsen hatten leichter geschlossen, belastet von steigenden Marktzinsen, aber auch Zurückhaltung vor den Nvidia-Zahlen am späten Mittwoch.

Renk wurden bei Lang & Schwarz 2,6 Prozent niedriger getaxt, dies allerdings bei unauffälligen Umsätzen, wie ein Händler sagte. Einem Medienbericht zufolge platzierte Anteilseigner KNDS ein Paket von 5,8 Millionen Renk-Aktien.

Springer Nature verloren am Abend 7 Prozent. Hintergrund sei die Platzierung eines Aktienpakets durch BC Partners gewesen sein.

Ströer erholten sich um 1,3 Prozent, nachdem sie auf Xetra um rund 11 Prozent eingebrochen waren. Einem Bericht von Bloomberg zufolge ist Blackstone nicht mehr an einem Kauf des Außenwerbungsspezialisten interessiert.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.332 24.401 -0,3%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 16:36 ET (20:36 GMT)

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