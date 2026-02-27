|
27.02.2026 22:20:43
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 25.203 Punkte
DOW JONES--Die für Freitagabende typische Ruhe hat den nachbörslichen Handel ausgezeichnet. Im Sog der US-Börsen gaben die Kurse in der Breite etwas nach, auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden jedoch nicht verzeichnet.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.203 25.284 -0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 27, 2026 16:21 ET (21:21 GMT)
