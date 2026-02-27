27.02.2026 22:20:43

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 25.203 Punkte

DOW JONES--Die für Freitagabende typische Ruhe hat den nachbörslichen Handel ausgezeichnet. Im Sog der US-Börsen gaben die Kurse in der Breite etwas nach, auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden jedoch nicht verzeichnet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.203 25.284 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 16:21 ET (21:21 GMT)

