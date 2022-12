NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 13.887 Pkt - Compleo Charging brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Compleo Charging sind im nachbörslichen Handel am Montag eingebrochen. Dem Ladetechnikspezialisten droht die Zahlungsunfähigkeit. Die in den vergangenen Wochen geführten Gespräche über eine kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel würden laut Mitteilung nicht mehr mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen Abschluss führen. "Vor diesem Hintergrund sieht der Vorstand die positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr als überwiegend wahrscheinlich an und wird aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit kurzfristig Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim zuständigen Insolvenzgericht stellen", hieß es in einer Mitteilung. Compleo hatte vor kurzem noch mitgeteilt, sich mit einer neuen Strategie klar auf Profitabilität und stärker auf Kundenbedürfnisse auszurichten. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 80 Prozent tiefer getaxt.

Die Papiere von Klöckner & Co SE wurden 3 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen baut das Geschäft in Nordamerika mit einer Übernahme aus. Der Stahlhändler kauft laut Mitteilung die National Material of Mexico für 340 Millionen US-Dollar.

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum legte dagegen um 2,0 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet für das noch laufende Gesamtjahr mit einer besser als bislang in Aussicht gestellt Umsatzentwicklung. Das Unternehmen erwartet für 2022 nun einen Umsatz von 900 Millionen Euro. Bisher hatte Pfeiffer Vacuum 860 Millionen bis 880 Millionen nach 771 Millionen Euro im Vorjahr in Aussicht gestellt. Unverändert im Vergleich zur bisherigen Prognose werde erwartet, dass die EBIT-Marge im Jahr 2022 um 14 Prozent liegen wird.

