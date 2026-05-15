Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
15.05.2026 22:31:41
NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 23.865 Punkte
DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am "Brücken"-Freitag ist sehr ruhig verlaufen. Im Sog der US-Börsen ging es noch etwas nach unten mit den Kursen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet, zumal kursbewegende Nachrichten fehlten.
Die Bayer-Aktie zeigte sich unbewegt von der Präsentation neuer Daten einer Phase-II-Studie zu Darolutamid, die den Nutzen bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs unterstreichen.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.865 23.951 -0,4%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 16:31 ET (20:31 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
14.05.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
14.05.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
13.05.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.05.26