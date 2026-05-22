NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 24.781 Pkt - Delivery Hero sehr fest

DOW JONES--Delivery Hero sind am Freitag nachbörslich knapp 6 Prozent höher gestellt worden auf Tradegate, nachdem am Abend ein Bloomberg-Bericht die Runde gemacht hatte, wonach der Fahrdienstleister Uber möglicherweise eine Komplettübernahme des Essenslieferanten plant.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.781 24.889 -0,4%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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May 22, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)