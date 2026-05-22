Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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22.05.2026 22:21:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 24.781 Pkt - Delivery Hero sehr fest
DOW JONES--Delivery Hero sind am Freitag nachbörslich knapp 6 Prozent höher gestellt worden auf Tradegate, nachdem am Abend ein Bloomberg-Bericht die Runde gemacht hatte, wonach der Fahrdienstleister Uber möglicherweise eine Komplettübernahme des Essenslieferanten plant.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.781 24.889 -0,4%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)
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