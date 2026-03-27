27.03.2026 21:16:39

NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 22.188 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien ist es am Freitag auf breiter Front um etwa ein halbes Prozent nach unten gegangen - gemessen am XDAX. Die Kurse folgten damit der schwachen Tendenz an der Wall Street nach dem Xetra-Handelsende. Auffälligkeiten bei Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

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XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

22.188 22.301 -0,5%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 16:17 ET (20:17 GMT)

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Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
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