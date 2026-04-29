Porsche vz. Aktie

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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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29.04.2026 22:28:42

NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 23.843 Pkt - Porsche und Talanx mit Zahlen

DOW JONES--Von einem lebhaften nachbörslichen Handel berichtete am Mittwoch ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktien der Porsche AG reagierten kaum auf die Ergebnisse für das erste Quartal. Angesichts rückläufiger Autoverkäufe hat der Konzern im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahresquartal. Die operative Umsatzrendite sackte in den drei Monaten Januar bis März zwar ab, lag aber über den Schätzungen von Analysten. Die Aktie wurde bei sehr dünnen Umsätzen 1 Prozent höher getaxt.

Talanx hat im ersten Quartal das Ergebnis deutlich stärker erhöht als an der Börse erwartet. Das Konzernergebnis kletterte auf 774 Millionen Euro von 604 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens nur mit 673 Millionen Euro gerechnet. Der Versicherungsumsatz werde sich im Quartal voraussichtlich auf 12,1 (12,4) Milliarden Euro belaufen. Dies entspreche währungsbereinigt einer Steigerung um in etwa 3 Prozent, hieß es. Die Aktie wurde dennoch 2,6 Prozent niedriger getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.843 23.955 -0,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 16:29 ET (20:29 GMT)

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