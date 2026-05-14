NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 24.343 Punkte

DOW JONES--In einem feiertagsbedingt ruhigen Nachbörsenhandel haben die Aktienkurse einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.343 24.456 -0,5%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)