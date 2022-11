NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 14.276 Pkt - Rheinmetall fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "geschäftigen" nachbörslichen Handel am Dienstag, berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Der Händler verwies auf Berichte über einen möglichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen. Die Aktie von Rheinmetall wurden um 2 Prozent höher gestellt, so der Händler. Artnet zeigten sich nach Vorlage von Drittquartalszahlen wenig verändert.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.276 14.379 -0,7%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

