HORNBACH Aktie

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20.03.2026 21:26:39

NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 22.213 Pkt - Tonies sehr schwach

DOW JONES--Die Kurse deutscher Aktien haben am Freitag im nachbörslichen Geschäft weiter nachgegeben. Laut einem Händler von Lang & Schwarz gaben Tonies mit 4,8 Prozent besonders deutlich nach. "Ich kann dafür aber keinen Grund nennen", sagte der Marktteilnehmer.

Die am Abend veröffentlichten Geschäftszahlen von Hornbach Holding bewegten den Kurs der Aktie nicht. "Die Geschäftszahlen fielen aber auch wie erwartet aus", erläuterte der Händler das Desinteresse der Anleger.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

22.213 22.380 -0,7%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 16:27 ET (20:27 GMT)

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