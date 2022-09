NACHBÖRSE/XDAX -0,8% auf 13.089 Pkt - Kion unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben die Kurse nochmals deutlicher nachgegeben, nachdem es an der Wall Street in Reaktion auf die ernüchternden Verbraucherpreisdaten zu einem regelrechten Ausverkauf gekommen war.

Kion büßten bei Lang & Schwarz 6,5 Prozent ein, nachdem der Gabelstaplerhersteller eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte.

Die Jahresprognosen gesenkt hatte auch About You. Hier hielt sich das Minus am Abend mit gut 1 Prozent in Grenzen, nachdem die Titel im regulären Geschäft schon kräftig Federn gelassen hatten.

Lufthansa ermäßigten sich um knapp 2 Prozent auf 6,20. Der Bund wolle seine während der Corona-Krise erworbene Beteiligung an der Fluggesellschaft weiter reduzieren, hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das Paket im Volumen von 6,2 Prozent des Aktienkapitals der Lufthansa solle in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren platziert werden, meldete Reuters unter Berufung auf eine mit der Transaktion betraute Bank. Eine andere Bank habe als voraussichtliche Preisspanne 6,09 bis 6,15 Euro je Aktie genannt.

Unter den Nebenwerten zeigten sich Publity kaum verändert, nachdem das Unternehmen vorläufige Zahlen für 2021 veröffentlicht hatte, die Licht und Schatten enthielten.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.089 13.189 -0,8%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 13, 2022 16:18 ET (20:18 GMT)