Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.04.2026 22:15:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,9% auf 24.050 Punkte

DOW JONES--Ein wieder auf über 100 Dollar gestiegener Brent-Ölpreis hat am Dienstag nachbörslich bei deutschen Aktien in der Breite für etwas Abwärtsdruck gesorgt. Die Aktie der Deutschen Telekom wurde auf Tradegate zuletzt bei 28,94 Euro gesehen worden, 15 Cent höher als zum Xetra-Handelsende. Bloomberg hatte am Abend berichtet, der Konzern erwäge eine Kombination mit der Tochter T-Mobile US über eine neue Holding. Diese soll demnach Gebote für Aktien beider Gesellschaften abgeben und einen vereinfachten Konzern schaffen. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium.

Die Lufthansa kündigte an, bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm nehmen zu wollen und dadurch 40.000 Tonnen Kerosin zu sparen. Zudem soll die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate vor dem Hintergrund der Kapazitätsabsenkung überarbeitet werden. Die Aktie reagierte auf die Nachricht allenfalls minimal.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.050 24.271 -0,9%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 16:15 ET (20:15 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

mehr Analysen
23.04.26 Lufthansa Halten DZ BANK
22.04.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
20.04.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
17.04.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 7,30 -0,68% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Deutsche Telekom AG 27,58 0,66% Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS) 27,00 -0,37% Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
Lufthansa AG 7,41 -0,16% Lufthansa AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen