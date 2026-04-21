Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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21.04.2026 22:15:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,9% auf 24.050 Punkte
DOW JONES--Ein wieder auf über 100 Dollar gestiegener Brent-Ölpreis hat am Dienstag nachbörslich bei deutschen Aktien in der Breite für etwas Abwärtsdruck gesorgt. Die Aktie der Deutschen Telekom wurde auf Tradegate zuletzt bei 28,94 Euro gesehen worden, 15 Cent höher als zum Xetra-Handelsende. Bloomberg hatte am Abend berichtet, der Konzern erwäge eine Kombination mit der Tochter T-Mobile US über eine neue Holding. Diese soll demnach Gebote für Aktien beider Gesellschaften abgeben und einen vereinfachten Konzern schaffen. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium.
Die Lufthansa kündigte an, bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm nehmen zu wollen und dadurch 40.000 Tonnen Kerosin zu sparen. Zudem soll die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate vor dem Hintergrund der Kapazitätsabsenkung überarbeitet werden. Die Aktie reagierte auf die Nachricht allenfalls minimal.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.050 24.271 -0,9%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 21, 2026 16:15 ET (20:15 GMT)
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