05.03.2026 22:23:41
NACHBÖRSE/XDAX praktisch unverändert bei 23.817 Punkte
DOW JONES--Der DAX zeigte sich nachbörslich praktisch unverändert zum XETRA-Schluss. Kursrelevante Unternehmensnachrichten gab es keine.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.21 Uhr 17.30 Uhr
23.817 23.816 unverändert
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt
(END) Dow Jones Newswires
March 05, 2026 16:24 ET (21:24 GMT)
