NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 15.730 Pkt - Kion-Aktie unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--In sehr ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel am Montag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben. Die Kion-Aktie zeigte sich im nachbörslichen Handel in Frankfurt mit einem Abschlag von 4,8 Prozent bei 35,98 Euro. Der Vermögensverwalter Invesco trennt sich von einem Großteil seines Pakets von Kion, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die begleitende Investmentbank. Rund vier Millionen Papiere aus dem Besitz von Invesco sollen demnach platziert werden. Das Platzierungsvolumen entspreche rund drei Prozent an dem Gabelstapler-Hersteller.

Die Aktien sollen dem Bericht zufolge zu mindestens 35,10 Euro verkauft werden, das wäre ein Abschlag von maximal sechs Prozent auf den Xetra-Schlusskurs von 37,37 Euro. Invesco könnte mit der Platzierung demnach 140,4 bis 149,4 Millionen Euro erlösen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.730 15.727 Unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

