13.02.2026 22:25:40
NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.914 Pkt. - Detlich niedrigere Umsätze
DOW JONES--Von einem ruhigeren Wochenausklang berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Freitag. Die Umsätze seien im Vergleich zu den sehr lebhaften Vortagen deutlich niedriger gewesen. Gleichwohl habe es jedoch leichten Abgabedruck quer durch alle Branchen gegeben, so der Teilnehmer. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.914 24.915 unv.
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2026 16:26 ET (21:26 GMT)
