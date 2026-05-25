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25.05.2026 18:51:39
NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 25.393 Pkt - Ruhiger Feiertagshandel
DOW JONES--Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Pfingstmontag. Unternehmensmeldungen habe es keine gegeben, die Umsätze seien folglich recht niedrig gewesen, so der Teilnehmer.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.393 25.389 unv.
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 25, 2026 12:51 ET (16:51 GMT)
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