Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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26.06.2026 15:28:33
Nachfolger nicht aus Autosparte: Bosch-Chef Hartung tritt überraschend zurück
Der Zulieferer Bosch ist in vielen Geschäftsfeldern unterwegs - und kämpft fast überall um den Anschluss. Mit dem Wegfall tausender Jobs soll die Wettbewerbsfähigkeit wieder steigen. Inmitten der Neuausrichtung schmeißt der Chef hin.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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