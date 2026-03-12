KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.03.2026 15:11:57
Nachfrage nach Strom ist hoch: RWE will in den USA die KI antreiben - und die Kasse füllen
Bis zum Ende des Jahrzehnts will der Stromerzeuger RWE 35 Milliarden Euro investieren - die Hälfte davon in den USA. Dort ist der Stromhunger durch die KI-Rechenzentren groß. Operativ setzt sich das Dax-Unternehmen hohe Ziele - vor allem für 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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