Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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07.04.2026 08:31:15
Nachfrage treibt Preise: KI-Boom treibt Samsung in neue Gewinn-Dimensionen
Alle Welt stürzt sich auf KI. Die Chiphersteller kommen mit der Produktion kaum hinterher. Das sorgt für hohe Preise. Der südkoreanische Technologiekonzern meldet für das erste Jahresviertel einen historischen Gewinn. Analysten sehen darin erst den Anfang.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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