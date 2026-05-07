Neo Aktie
ISIN: INE851C01014
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07.05.2026 16:32:00
Nachfrage übertrifft Erwartungen: Apple stockt Neo-Produktion massiv auf
Apple soll die Produktion des MacBook Neo auf rund 10 Millionen Einheiten verdoppelt haben. Die Chip-Vorräte sind aufgebraucht, TSMC fertigt eine neue Charge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|21 300,00
|0,14%
|Apple Inc.
|249,35
|1,88%
|Neo Corp International Ltd
|1,52
|-5,00%
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