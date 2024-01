Nachfrageboom in China treibt ASML an - Aktie auf Höhenflug

Amsterdam (Reuters) - Der niederländische Zulieferer der Chipindustrie ASML hat im vierten Quartal dank eines Nachfragebooms in China besser abgeschnitten als erwartet und Bestellungen in Rekordhöhe ergattert.

Dennoch hält der Vorstand an seiner Umsatzprognose für 2024 fest, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Exportbeschränkungen in den USA und den Niederlanden würden Verkäufe nach China beschränken, sagte ASML-Chef Peter Wennink. Zudem gebe es noch Unsicherheiten, wie sich der Markt entwickelt, obwohl es erste Anzeichen einer Erholung gebe. "Die Halbleiterindustrie durchläuft weiterhin die Talsohle des Zyklus."

Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn um neun Prozent auf 2,0 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 7,2 Milliarden, wie der europäische Branchenprimus mitteilte. Analysten hatten einen Gewinn von 1,87 Milliarden Euro erwartet und einen Umsatz von 6,9 Milliarden. Der Auftragseingang verdreifachte sich im Vergleich zum dritten Quartal auf neun Milliarden Euro. Auf Wunsch der USA haben die Niederlande den Export von Maschinen zur Chip-Herstellung seit dem Jahreswechsel eingeschränkt. Viele Kunden aus der Volksrepublik orderten daher vor Inkrafttreten der Beschränkungen ASML-Maschinen.

An der Börse sorgten die Nachrichten für einen Kurssprung um 6,7 Prozent. Die Prognose sei ein wenig konservativ, kommentierte Analyst Jos Versteeg von InsingerGilissen. Das Unternehmen werde seinen Ausblick wahrscheinlich später im Jahr anheben, da sich die Märkte weiter erholten.

(Bericht von Toby Sterling, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)