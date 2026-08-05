dormakaba Aktie

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WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959

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05.08.2026 02:00:00

Nachhaltige Dämmtechnologien für umweltfreundlichere Gebäude

Im Wettlauf gegen den Klimawandel und zur Milderung seiner Folgen steht die gebaute Umwelt im Fokus. Gebäude sind für mehr als ein Drittel der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich, daher ist ihre Steigerung der Energieeffizienz entscheidend für die Reduzierung dieser Werte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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