Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie
ISIN: US33834B2079
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22.10.2026 07:40:10
Nachhaltige Fixed-Income-Boutique verstärkt sich personell
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ESG-AM strebt an, die Position als Anbieter nachhaltiger Credit-Strategien in der DACH-Region auszubauen. Der Asset Manager hat mit Christian Zoss einen Verantwortlichen für die Entwicklung des Geschäfts mit institutionellen Investoren rekrutiert und will das Team 2027 weiter vergrössern.
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