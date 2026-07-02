

EQS-Media / 02.07.2026 / 09:00 CET/CEST



Presseinformation

Einbeck, 2. Juli 2026

Nachhaltigkeit beginnt beim Saatgut: KWS setzt Ziele bis 2035

KWS hat die eigene Nachhaltigkeitsambition weiterentwickelt und konkrete Ziele bis 2035 definiert. Damit reagiert das Pflanzenzüchtungsunternehmen auf die wachsenden Anforderungen an die Landwirtschaft – von Klimawandel über knappe Ressourcen bis hin zur steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln.

Als Saatgutspezialist setzt KWS dort an, wo nachhaltige Landwirtschaft ihren Anfang nimmt: beim Saatgut. Fortschritte in Züchtung und Forschung ermöglichen es, stabile Erträge auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen zu sichern und gleichzeitig den Einsatz von Ressourcen zu reduzieren. So bildet die Pflanzenzüchtung eine wichtige Grundlage für eine wirtschaftlich tragfähige, ökologisch verantwortbare und sozial ausgewogene Landwirtschaft.

Mit der Nachhaltigkeitsambition 2035 bündelt KWS die Aktivitäten entlang an vier strategischen Säulen:

Steigerung der landwirtschaftlichen Resilienz

KWS verfolgt das Ziel, durch kontinuierliche Fortschritte in der Pflanzenzüchtung stabile Erträge unter sich verändernden klimatischen Bedingungen zu ermöglichen. Bis 2035 sollen in Kernmärkten ein kumulativer Züchtungsfortschritt von mindestens zehn Prozent erreicht werden, um Produktivität und Ressourceneffizienz weiter zu verbessern.

Beratung von Landwirtinnen und Landwirten

KWS baut das Beratungsangebot aus agronomischer Expertise und digitalen Lösungen systematisch aus, um Landwirtinnen und Landwirte entlang der gesamten Fruchtfolge zu unterstützen. Ziel ist es, bis 2035 eine Anbaufläche von rund 35 Millionen Hektar mit diesen Angeboten zu erreichen.

Weiterentwicklung der betrieblichen Nachhaltigkeit

Auch die betrieblichen Prozesse werden weiter nachhaltig ausgerichtet. KWS plant, die Treibhausgasemissionen aus eigenen Aktivitäten (Scope 1 und 2) bis 2035 um 63 Prozent zu reduzieren. Ergänzend werden Maßnahmen zur Verbesserung der Wassernutzungseffizienz an den Züchtungsstationen weiter vorangetrieben.

Förderung von Mitarbeitenden und gesellschaftlichem Engagement

KWS verfolgt das Ziel, das Mitarbeiterengagement langfristig auf Benchmark-Niveau zu halten bzw. zu übertreffen, sowie die Arbeitssicherheit kontinuierlich zu verbessern. Darüber hinaus ist geplant, bis 2035 mindestens ein Prozent des jährlichen EBIT in soziale Projekte zu investieren.

„Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft entscheidet sich nicht an einem einzelnen Punkt, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als KWS beginnen wir beim Saatgut: mit Züchtungsfortschritt, praxisnaher Beratung und klaren Zielen für unsere eigenen Aktivitäten. Mit der Nachhaltigkeitsambition 2035 geben wir unserem Beitrag einen verbindlichen Rahmen“, erläutert Dr. Felix Büchting, Vorstandssprecher von KWS.

Mit der geschärften Zielsetzung bekräftigt KWS die eigene Rolle als zuverlässiger Partner der Landwirtschaft und der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette – mit dem Ziel, wirtschaftlichen Erfolg, ökologische Verantwortung und gesellschaftlichen Nutzen miteinander zu verbinden.

Über die Fortschritte bei der Umsetzung der Ambition berichtet KWS regelmäßig im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichts. Weitere Information zu den Nachhaltigkeitszielen finden sich auf der Website.

Über KWS

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von rund 1,68 Mrd. Euro. Seit 170 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Zuckerrüben-, Mais-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirtinnen und Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 350 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.

*exklusive Saisonkräfte

Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Bluesky.