Nachhaltigkeit und Kredite: Deutsche Bank legt Klimaplan vor - Was das für Unternehmen bedeutet

In ihrem ersten Transitionsplan legt das Institut Schranken für Kredite an besonders energieintensive Branchen fest. In einigen Bereichen bleibt das Institut aber noch vage. Weiter zum vollständigen Artikel bei Handelsblatt Finanzen Zum vollständigen Artikel Weiter zum vollständigen Artikel bei Handelsblatt Finanzen Zum vollständigen Artikel