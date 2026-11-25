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Nachhaltigkeitsbericht von mobilezone mit Bestnote «Excellence» ausgezeichnet



25.11.2026 / 10:00 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 25. November 2026 mobilezone wurde beim Transparency Award ESG Reporting 2026 der EUPD Group als „Leading Company“ ausgezeichnet. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 erreichte dabei die höchste Bewertungsklasse „Excellence“. Besonders positiv bewertet wurden die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Berichterstattung sowie die Qualität der dargestellten Nachhaltigkeitsinformationen. mobilezone entwickelt ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung kontinuierlich weiter, mit dem Ziel, ihre Aktivitäten und Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit für ihre Stakeholder transparent und nachvollziehbar darzustellen. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 wurde dabei erstmals an den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ausgerichtet. Cita Born, Senior Manager ESG bei mobilezone, sagt dazu: «Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie bestärkt uns darin, sowohl unsere Nachhaltigkeitsinitiativen als auch die transparente Berichterstattung über unsere Fortschritte kontinuierlich weiterzuentwickeln.», Die Auszeichnung wurde im Rahmen des ESG Summit der European Sustainability Week in Bonn überreicht.



Über den Transparency Award ESG Reporting Mit dem Transparency Award ESG Reporting würdigt die EUPD Group Unternehmen, die sich durch eine transparente und fundierte ESG-Berichterstattung auszeichnen. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des Transparency Evaluation Standard ESG Reporting (TESER) und umfasst die fünf Bereiche Transparency, Environmental, Social, Governance und Regulatory Landscape. Je nach Bewertungsergebnis werden die untersuchten Berichte den Kategorien «Development», «Advanced» oder «Excellence» zugeordnet. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Pascal Boll

Director MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die mobilezone holding ag ist das führende auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Unternehmen im Schweizer Markt. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



mobilezone beschäftigt rund 700 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte fokussierte Gruppe ist breit aufgestellt und verfügt über führende Marktpositionen im Schweizer Retail mit der Marke mobilezone und im E-Commerce mit den Plattformen Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch. Das Angebot von mobilezone (erhältlich am POS und online) umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Apfelkiste führt ein breites Sortiment an Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO-Geschäft (Mobile Virtual Network Operator) mit den Marken TalkTalk und Digital Republic, das B2B-Geschäft, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte) mit der Marke jusit. MAREIN verfügt über umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten. Das Produktangebot von mobilezone richtet sich an Privat- und Firmenkunden, mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau von wiederkehrendem Geschäft («Recurring Revenue»).

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