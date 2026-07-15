Nachi-Fujikoshi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nachi-Fujikoshi hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 104,37 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,21 Prozent auf 64,63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at