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07.04.2026 06:31:29
Nachi-Fujikoshi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nachi-Fujikoshi hat sich am 06.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,49 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 62,87 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 56,71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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