Nachi-Fujikoshi legte Quartalsergebnis vor

Nachi-Fujikoshi ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nachi-Fujikoshi die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 72,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,06 Prozent auf 61,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 233,48 JPY beziffert, während im Vorjahr 144,10 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 239,89 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 235,90 Milliarden JPY.

