Nachi-Fujikoshi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nachi-Fujikoshi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 148,42 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 78,47 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Nachi-Fujikoshi 67,49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at