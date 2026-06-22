Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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22.06.2026 11:45:00
Nachrüstung für Apples Time Capsule: Open-Source-Projekt hält SMB am Leben
Mit macOS 27 dreht Apple endgültig den Time-Capsule-Support für den Mac ab. Entwickler James Chang hat auf GitHub einen kleinen Hack dagegen publiziert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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