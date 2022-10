Nächste Bund-Länder-Runde am 2. November

HANNOVER (dpa-AFX) - Die nächste Beratung der Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist am 2. November. Das teilte eine Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Niedersachsen ist Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

Am Donnerstag und Freitag kommen die Bundesländer bereits in Hannover zusammen - der weitere Kurs in der Energiekrise steht im Mittelpunkt der Gespräche. Scholz ist nicht dabei. Am Freitag werden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet.

Bei den Gesprächen mit dem Kanzler im November könnte die Umsetzung der angekündigten Gaspreisbremse konkreter werden, wie auch die Nachfolgelösung für ein bundesweites Nahverkehrsticket./mni/DP/men